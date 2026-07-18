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22:34, 18 июля 2026Бывший СССР

Украинцы задымили городские площади из-за главкома ВСУ

Украинцы задымили площади Киева и Одессы из-за главкома ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Жители Украины в разных городах стали использовать дымовые шашки на площадях, где проходят митинги против главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает издание «Страна».

Подобные инциденты произошли, среди прочего, в Киеве и Одессе. Там акции протеста идут уже третий день. Митингующие скандируют «Верните [экс-министра обороны Украины Михаила] Федорова».

Комментируя свое увольнение, Федоров заявил о необходимости уволить главкома ВСУ и начальника Генштаба Андрея Гнатова. Лишь в этом случае, уверен он, можно будет побороть коррупцию и зверства, творящиеся в войсках.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Федорова в провале реформы ТЦК (территориальные центры комплектования; аналог военкомата). Он также заявил, что не может выбирать между главкомом ВСУ и министром страны.

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