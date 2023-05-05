В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, сигналы тревоги звучат в украинской столице и Киевской области. Помимо этого, тревога объявлена в ряде центральных и восточных областей республики — Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

3 мая в Киеве также была объявлена воздушная тревога. 4 мая в столице тоже звучали сигналы — тревога объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. В ВС Украины допустили, что речь может идти о техническом сбое.