Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:09, 5 мая 2023Бывший СССР

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и ряде областей Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

По данным карты, сигналы тревоги звучат в украинской столице и Киевской области. Помимо этого, тревога объявлена в ряде центральных и восточных областей республики — Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.

3 мая в Киеве также была объявлена воздушная тревога. 4 мая в столице тоже звучали сигналы — тревога объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. В ВС Украины допустили, что речь может идти о техническом сбое.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Запорожской области захотели переселить 70 тысяч человек
Минобороны сообщило о вербовке США специалистов по оружию массового поражения
Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос
Объем активов российской «кубышки» вырос в рублях и сократился в долларах
Врачи раскрыли тайну притворявшейся больной редчайшим заболеванием женщины
Зеленский согласился посетить Португалию
В России связали падеж птиц в Херсонской области с украинскими экспериментами
Шойгу дал поручение по снабжению вооружением российских войск в зоне СВО
«Русский беспилотник» доставит FPV-дроны «Владлен Татарский» в зону СВО
Жена шеф-повара Ивлева раскрыла свой лайфхак для быстрого похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.