В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.
По данным карты, сигналы тревоги звучат в украинской столице и Киевской области. Помимо этого, тревога объявлена в ряде центральных и восточных областей республики — Винницкой, Харьковской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Днепропетровской, Николаевской и Полтавской областях.
3 мая в Киеве также была объявлена воздушная тревога. 4 мая в столице тоже звучали сигналы — тревога объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. В ВС Украины допустили, что речь может идти о техническом сбое.