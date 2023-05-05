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08:51, 5 мая 2023Бывший СССР

На Украине назвали причину объявления тревоги в Киеве

Спикер ВСУ Игнат: тревога в Киеве 4 мая объявлялась из-за потерявшего управление Bayraktar

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Тревога в Киеве вечером 4 мая объявлялась из-за потерявшего управление беспилотника Bayraktar. Такую причину назвал официальный представитель военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат, его слова передает РИА Новости.

«Когда цель падает, она пролетает еще несколько километров и потом падает. Поэтому была объявлена тревога», — объяснил он. Игнат подчеркнул, что в тот день над столицей Украины был только один беспилотный летательный аппарат. Он отметил, что причины потери управления дроном будут выясняться.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. В ВС Украины допустили, что речь может идти о техническом сбое.

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