ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar TB2

ВСУ сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2, потерявший управление 4 мая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбили в центре Киева свой беспилотник Bayraktar TB2. Об этом сообщается в Telegram-канале командования Воздушных сил страны.

Отмечается, что БПЛА потерял управление 4 мая. Беспилотник был сбит в связи с тем, что его неконтролируемое пребывание могло привести к нежелательным последствиям.

В ВС Украины допустили, что речь может идти о техническом сбое.