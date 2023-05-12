Появились подробности взрывов в Луганске

Экс-посол ЛНР Мирошник сообщил о ракетном ударе по предприятию «Поли-Пак» в Луганске

Один из взрывов в Луганске произошел на территории предприятия «Поли-Пак». Подробностями произошедшего в своем Telegram-канале поделился экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

По версии Мирошника, взрыв стал последствием ракетного удара. «Прилет по Луганску в район предприятия Полипак расположенного на территории бывшего сотого завода», — сообщил бывший посол.

Информации о пострадавших пока нет, отметил Мирошник.

Ранее стало известно о двух взрывах в Луганске. Официальной информации о произошедшем от властей республики пока нет. Как предположил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать ракеты с дальностью удара 150 километров.