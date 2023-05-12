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19:22, 12 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР допустили использование ВСУ дальнобойных ракет для удара по Луганску

Марочко допустил, что ВСУ использовали дальнобойные ракеты для обстрела Луганска

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли использовать ракеты с дальностью стрельбы 150 километров для удара по Луганску. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Данные боеприпасы, скорее всего, ракетного типа, должны иметь дальность полета 150 км», — допустил Мирошник.

Ранее стало известно о двух взрывах в Луганске. Официальной информации или подтверждения ударов по городу пока не поступало.

На видео последствий взрыва, снятом очевидцами, видно, как в небо подымаются густые черные клубы дыма.

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Алевтина Запольская
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