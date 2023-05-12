В Мелитополе прогремел взрыв

На севере Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв

В Мелитополе на юге Запорожской области прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что сначала в квартале Микрорайон на севере города в домах отключилось электричество, после чего жители услышали взрыв. В связи с инцидентом ряд жилых домов в районе был обесточен.

Помимо этого некоторые районы города также остались без света, воды, а также интернета.

Ранее стало известно, что в городе Славянске произошли взрывы. Подробности случившегося остаются неизвестными.

Также сообщалось о двух взрывах в Луганске. Как предположил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины могли использовать ракеты с дальностью удара 150 километров.