Власти ЛНР подтвердили ракетный удар по Луганску

Врио главы ЛНР Пасечник подтвердил ракетный удар ВСУ по центру Луганска

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Луганска, передает РИА Новости.

По его словам, удар пришелся на Ленинский район города, никто из жителей не пострадал. Украинские власти ставили целью запугать мирных граждан, добавил Пасечник.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что один из взрывов произошел на территории предприятия «Поли-Пак». По версии Мирошника, взрыв стал последствием ракетного удара.