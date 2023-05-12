Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:13, 12 мая 2023Бывший СССР

Власти ЛНР подтвердили ракетный удар по Луганску

Врио главы ЛНР Пасечник подтвердил ракетный удар ВСУ по центру Луганска
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру Луганска, передает РИА Новости.

По его словам, удар пришелся на Ленинский район города, никто из жителей не пострадал. Украинские власти ставили целью запугать мирных граждан, добавил Пасечник.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что один из взрывов произошел на территории предприятия «Поли-Пак». По версии Мирошника, взрыв стал последствием ракетного удара.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны прокомментировало рассылку фейковых электронных повесток россиянам
Выручка крупнейшего производителя микросхем в Китае упала впервые за три года
Стало известно о ликвидации грузинского наемника в зоне СВО
В Белом доме отказались комментировать слухи о поставках оружия ЮАР в Москву
В российском регионе мошенник обманул дольщиков на десятки миллионов рублей
У студента МГУ выявили корь
Злой кролик затерроризировал жителей города
Врач раскрыла неожиданную пользу популярной игры для психического здоровья
В Польше назвали одичанием ситуацию с возложением цветов послом России
Черноморский флот получит три «Каракурта» до конца года
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.