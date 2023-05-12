В ЛНР показали разрушения после взрывов в Луганске

СЦКК в ЛНР показал фото и видео разрушенных зданий после взрывов в Луганске

Видео: Telegram-канал представительства СЦКК в ЛНР

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале показало фото и видео разрушенных зданий после взрывов в Луганске.

На кадрах видно поврежденные конструкции на территории недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также выбитое остекление.

В СЦКК также опубликовали фотографии фрагментов крылатой управляемой ракеты. Предположительно, это были ракеты оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром» украинского производства.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

