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22:14, 12 мая 2023Бывший СССР

В ЛНР сообщили о возможном использовании ракет ОТРК «Гром» при обстреле Луганска

СЦКК ЛНР: при обстреле Луганска, предположительно, использовались ракеты ОТРК «Гром»
СюжетВзрыв в Луганске:

Фото: Telegram-канал представительства СЦКК в ЛНР

Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило о возможном использовании ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром» при обстреле Луганска.

Отмечается, что были применены две крылатые ракеты, предположительно, ОТРК «Гром» украинского производства.
Были разрушены и повреждены административные здания недействующего предприятия «Поли-Пак» и «Милам», а также стекла в шести жилых домах.

О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.

Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что один из взрывов произошел на территории предприятия «Поли-Пак». По версии Мирошника, взрыв стал последствием ракетного удара.

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Марина Совина
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