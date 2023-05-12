В ЛНР сообщили о возможном использовании ракет ОТРК «Гром» при обстреле Луганска
Представительство Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем Telegram-канале сообщило о возможном использовании ракет оперативно-тактического комплекса (ОТРК) «Гром» при обстреле Луганска.
Отмечается, что были применены две крылатые ракеты, предположительно, ОТРК «Гром» украинского производства.
Были разрушены и повреждены административные здания недействующего предприятия «Поли-Пак» и «Милам», а также стекла в шести жилых домах.
О взрывах в Луганске стало известно вечером 12 мая. Корреспонденты сообщили о появлении в небе облака черного дыма. Врио главы Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник подтвердил ракетный удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центру города.
Экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что один из взрывов произошел на территории предприятия «Поли-Пак». По версии Мирошника, взрыв стал последствием ракетного удара.