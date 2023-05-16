Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием с моря и воздуха по ВСУ

Минобороны России заявило, что по подразделениям ВСУ был нанесен удар высокоточным оружием

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по подразделениям и объектам украинской армии. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его заявлению, удары наносились как с моря, так и с воздуха.

Согласно отчету генерал-лейтенанта Конашенкова, удар был успешен — все назначенные командованием объекты были поражены.

Он уточнил, что удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.