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12:42, 16 мая 2023Россия

Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием с моря и воздуха по ВСУ

Минобороны России заявило, что по подразделениям ВСУ был нанесен удар высокоточным оружием

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар высокоточным оружием по подразделениям и объектам украинской армии. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его заявлению, удары наносились как с моря, так и с воздуха.

Согласно отчету генерал-лейтенанта Конашенкова, удар был успешен — все назначенные командованием объекты были поражены.

Он уточнил, что удары наносились по пунктам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и военной техники, доставленных из западных стран.

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Марк Леонов
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