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16:23, 5 мая 2023Мир

В Евросоюзе выразили сожаление из-за больших трат на Украину

Глава евродипломатии Боррель: ЕС предпочел бы тратить на своих граждан, а не на Украину

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель на конференции в Институте европейского университета (European University Institute), трансляция которой доступна на официальном сайте организации.

«Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора», — сказал он, добавив, что условий для дипломатического решения конфликта на Украине нет, поэтому европейцы продолжат передавать Киеву оружие.

Боррель также признался, что в последнее время чувствует себя скорее не главой евродипломатии, а министром обороны Европейского союза.

Ранее Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро, а в данный момент ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений.

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Глеб Бажуткин
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