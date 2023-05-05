В Евросоюзе выразили сожаление из-за больших трат на Украину

Глава евродипломатии Боррель: ЕС предпочел бы тратить на своих граждан, а не на Украину

Европейский союз (ЕС) предпочел бы тратить бюджетные средства на своих граждан, а не отдавать Украине. С таким заявлением выступил глава евродипломатии Жозеп Боррель на конференции в Институте европейского университета (European University Institute), трансляция которой доступна на официальном сайте организации.

«Евросоюз хотел бы тратить свои деньги на благосостояние граждан, на больницы и школы, но у ЕС нет выбора», — сказал он, добавив, что условий для дипломатического решения конфликта на Украине нет, поэтому европейцы продолжат передавать Киеву оружие.

Боррель также признался, что в последнее время чувствует себя скорее не главой евродипломатии, а министром обороны Европейского союза.

Ранее Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро, а в данный момент ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений.