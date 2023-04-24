Названа стоимость переданных Евросоюзом вооружений Украине

Боррель заявил, что Евросоюз поставил Украине вооружений более чем на 13 миллиардов евро

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро, а также ЕС помог обеспечить подготовку более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Сегодня мы обсудили объем поставок оружия, я полагаю, что его поставлено уже на более чем 13 миллиардов евро», — заявил он.

Боррель добавил, что ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений, уточнив, что уже было отправлено более тысячи ракет. Он также отметил, что европейские страны помогли подготовить более 16 тысяч украинских солдат и намерены довести это количество до 30 тысяч до конца 2023 года.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) ВСУ понесут еще ряд потерь. Он допустил, что украинские военные потеряют Славянск и Краматорск.