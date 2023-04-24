Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:08, 24 апреля 2023Мир

Названа стоимость переданных Евросоюзом вооружений Украине

Боррель заявил, что Евросоюз поставил Украине вооружений более чем на 13 миллиардов евро

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель назвал общую стоимость переданных Украине вооружений. По его словам, Киеву было поставлено оружия уже более чем на 13 миллиардов евро, а также ЕС помог обеспечить подготовку более 16 тысяч военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

«Сегодня мы обсудили объем поставок оружия, я полагаю, что его поставлено уже на более чем 13 миллиардов евро», — заявил он.

Боррель добавил, что ЕС работает над передачей Киеву еще миллиона боеприпасов и закупкой новых вооружений, уточнив, что уже было отправлено более тысячи ракет. Он также отметил, что европейские страны помогли подготовить более 16 тысяч украинских солдат и намерены довести это количество до 30 тысяч до конца 2023 года.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) ВСУ понесут еще ряд потерь. Он допустил, что украинские военные потеряют Славянск и Краматорск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о прорыве обороны ВСУ за «дорогой жизни» в Артемовске
«Тоттенхэм» расстался с главным тренером
Сенатор Нарусова высказалась о покинувших Россию артистах
Полиция проверила оставленные у посольства России в Вашингтоне чемоданы
Названа стоимость переданных Евросоюзом вооружений Украине
Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке
Лавров оценил идею переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка
Американский генерал объяснил желание Запада захватить Крым
Названы сроки принятия Евросоюзом очередного пакета антироссийских санкций
Боррель назвал условия ЕС для сотрудничества с другими странами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.