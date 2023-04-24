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21:37, 24 апреля 2023Бывший СССР

На Украине предрекли ВСУ потерю ряда городов

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют Славянск и Краматорск после сдачи Артемовска

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что после поражения в Артемовске (украинское название — Бахмут) Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесут еще ряд потерь. Об этом он высказался на своем YouTube-канале.

Экс-советник Кучмы допустил, что ВСУ потеряют Славянск и Краматорск после сдачи Артемовска.

«Сдавать Бахмут [Артемовск] невозможно, потому что следующими целями становятся Славянск, Краматорск. Это два достаточно больших города. Константиновка. И потеря полностью Донецкой области со всеми вытекающими последствиями», — предрек он.

Ранее Кучма заявил об уничтожении российскими военными элитных подразделений ВСУ. «А Российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может», — подчеркнул он. До этого экс-советник Кучмы спрогнозировал, что президент Украины Владимир Зеленский столкнется с проблемами в случае провала контрнаступления.

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Марина Совина
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