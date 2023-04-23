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18:50, 23 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили об уничтожении ВС РФ элитных подразделений ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об уничтожении ВС РФ элитных подразделений ВСУ

Фото: РИА Новости

Российские военные уничтожили элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предназначались для весеннего контрнаступления. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Уничтожаются элитные украинские подразделения. А Российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может», — заявил он.

По словам Соскина, противовоздушная оборона Украины ослабла и не успевает перехватить даже дроны.

Ранее экс-советник Кучмы предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому проблемы в случае провала контрнаступления. Он предупредил, что это может обернуться свержением главы государства. Соскин также заявил, что данные из различных источников говорят о том, что возможностей для наступления у Украины нет.

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Варвара Кошечкина
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