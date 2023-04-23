На Украине заявили об уничтожении ВС РФ элитных подразделений ВСУ

Экс-советник Кучмы Соскин заявил об уничтожении ВС РФ элитных подразделений ВСУ

Российские военные уничтожили элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые предназначались для весеннего контрнаступления. Об этом сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

«Уничтожаются элитные украинские подразделения. А Российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может», — заявил он.

По словам Соскина, противовоздушная оборона Украины ослабла и не успевает перехватить даже дроны.

Ранее экс-советник Кучмы предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому проблемы в случае провала контрнаступления. Он предупредил, что это может обернуться свержением главы государства. Соскин также заявил, что данные из различных источников говорят о том, что возможностей для наступления у Украины нет.