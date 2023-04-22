Зеленского предупредили о проблемах после провала контрнаступления

Экс-советник Кучмы Соскин предрек Зеленскому проблемы после провала контрнаступления

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому проблемы в случае провала контрнаступления. Об этом он порассуждал на своем YouTube-канале.

«В связи с нагнетанием очень тяжелой политической, экономической, финансовой, социальной и религиозной ситуации на Украине последнее, что держит население от внутреннего взрыва — это надежда на наступление», — заявил Соскин. Он предупредил, что в результате провал контрнаступления может обернуться свержением Зеленского.

В то же время, данные из различных источников говорят о том, что возможностей на наступление у Украины нет, отметил Соскин. По его словам, западных поставок оказалось недостаточно для противостояния российским силам, поэтому Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку техники и боеприпасов. «Не пахнет даже украинским наступлением», — подчеркнул он, добавив, что ситуация на театре военных действий для Киева только ухудшается.

Ранее Олег Соскин заявил, что киевские власти во главе с лидером страны Владимиром Зеленским разрушают государство изнутри. По его словам, руководство страны «занимается чем угодно, только не реальным делом». Подобную проблему он объяснил неопытностью находящихся у власти политиков.