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19:56, 19 апреля 2023Бывший СССР

На Украине заявили о неминуемом крахе страны

Экс-советник Кучмы Соскин заявил о неминуемом крахе Украины из-за действий властей

Фото: Drop of Light / Reuters

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин считает, что киевские власти во главе с лидером страны Владимиром Зеленским разрушают государство изнутри. С таким заявлением он выступил на своем YouTube-канале.

«Это по сути крах, и он становится неминуемым во всех отношениях. Это разрушение всей системы государства и общества», — отметил эксперт.

По его словам, руководство страны «занимается чем угодно, только не реальным делом». Подобную проблему он объяснил неопытностью находящихся у власти политиков.

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Варвара Кошечкина
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