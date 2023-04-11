На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Бывший советник Кучмы Соскин призвал Зеленского изменить политику или уйти в отставку

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку или изменить политику. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

По его словам, текущая политика приводит к ущемлению прав и свобод десятка миллионов граждан «и к разрушению украинского государства, его единства, целостности и суверенности». «Поэтому либо власть поменяет линию, либо Зеленский должен уйти в отставку. Третьего не дано, времени совсем мало осталось», — подчеркнул он.

Соскин также отметил, что украинские власти скрывают информацию о реальных потерях ВСУ. По его словам, на деле складывается критическая ситуация. Политик также заявил, что киевский режим фактически узурпировал власть, совершая антиконституционные действия.

Ранее Соскин призвал Зеленского провести в стране досрочные выборы, обвинив его в уничтожении нации. Он отметил, что из-за нынешнего главы украинского государства в стране образовалась диктатура. Среди граждан возрастают настроения в пользу прекращения огня, это становится причиной раскола, заметил он.