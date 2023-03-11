Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в уничтожении нации и призвал провести выборы

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины провести в стране досрочные выборы, обвинив его в уничтожении нации. С таким заявлением он выступил в своем YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что из-за нынешнего главы украинского государства в стране образовалась диктатура. Среди граждан возрастают настроения в пользу прекращения огня, это становится причиной раскола, заметил он. «Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать», — высказался Соскин.

Ранее бывший советник экс президента описал положение Киева в обозримом будущем как бедственное и катастрофическое. Он констатировал, что эскалация конфликта на Украине «не стала победной» для Киева и украинского президента Владимира Зеленского, как на то рассчитывали изначально.