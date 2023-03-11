Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:35, 11 марта 2023Бывший СССР

Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине

Экс-советник Кучмы Соскин обвинил Зеленского в уничтожении нации и призвал провести выборы

Фото: Roman Baluk / Reuters

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал президента Украины провести в стране досрочные выборы, обвинив его в уничтожении нации. С таким заявлением он выступил в своем YouTube-канале.

Соскин подчеркнул, что из-за нынешнего главы украинского государства в стране образовалась диктатура. Среди граждан возрастают настроения в пользу прекращения огня, это становится причиной раскола, заметил он. «Творится какое-то безумие, иначе это нельзя описать», — высказался Соскин.

Ранее бывший советник экс президента описал положение Киева в обозримом будущем как бедственное и катастрофическое. Он констатировал, что эскалация конфликта на Украине «не стала победной» для Киева и украинского президента Владимира Зеленского, как на то рассчитывали изначально.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Зарина Дзагоева
Обсудить
Последние новости
Главком Сухопутных войск ВСУ объяснил оборону Артемовска
Опубликовано видео следственного эксперимента с убийцей школьницы в Подмосковье
Раскрыт способ улучшить состояние волос
Начальник миграционного отделения УВД Москвы выстрелил себе в голову
На акции протеста в Париже произошли столкновения с полицией
В Киеве отменили отключения электроэнергии
Американский военный посмотрел видео из Крыма и обратился к Украине
В Германии назвали число уехавших на Украину немецких экстремистов
Эпидемиолог оценил ситуацию с заболеваемостью корью в России
Экс-советник Кучмы призвал Зеленского провести досрочные выборы на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.