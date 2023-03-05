Бывший советник президента Украины оценил нынешнее положение Киева

Экс-советник Кучмы Соскин: Украину не ждет ничего хорошего в обозримом будущем

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин описал положение Киева в обозримом будущем как бедственное и катастрофическое. О том, что ждет украинских властей, политолог высказался во время трансляции на личном YouTube-канале.

«Ничего хорошего на Украине не будет. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — отметил он. Также экс-советник отметил, что украинское руководство не выполняет своих обязательств по поддержке простых граждан страны и при этом не может достичь значимых успехов на фронте.

В конце видео политолог констатировал, что эскалация конфликта на Украине «не стала победной» для Киева и украинского президента Владимира Зеленского, как на то рассчитывали изначально.

Ранее Соскин призвал уйти в отставку действующего президента Украины Владимира Зеленского и возмутился тем, как на Украине проводится мобилизация, предложив «отправлять в армию тех, кто живет за госбюджет».