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20:36, 4 марта 2023Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского уйти в отставку

Бывший советник второго президента Украины Кучмы Соскин призвал Зеленского уйти в отставку

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского призвали уйти в отставку. С таким заявлением в своем YouTube-канале выступил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В опубликованном 3 марта видео Соскин заявил о возмущении низким уровнем жизни украинцев. По его словам, некоторые граждане не в состоянии позволить себе даже кусок хлеба. В этой ситуации он обвинил действующего главу государства.

«В чем проблема, Зеленский? Если ты не можешь руководить, то уйди в отставку! Значит, давайте народное вече проводить? А то иначе сколько можно терпеть это все», — обратился к президенту бывший чиновник. Экс-советник Кучмы также возмутился тем, как на Украине проводится мобилизация, и предложил отправлять в армию тех, кто живет за госбюджет.

Ранее в США предрекли восстание военных против Зеленского из-за военных провалов.

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Марк Леонов
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