Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:33, 3 марта 2023Мир

В США предрекли восстание военных против Зеленского

Экс-разведчик Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского из-за военных провалов

Фото: Roman Baluk / Reuters

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за военных провалов. Такое развитие событий в интервью YouTube-каналу Judging Freedom допустил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его мнению, украинская армия уже проиграла в конфликте. Риттер отметил, что ВСУ обеспечены боеприпасами до лета, однако после этого страны НАТО не смогут восполнить запасы республики.

«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — предрек бывший разведчик.

Риттер также полагает, что украинский лидер неоднократно получал из США сигналы о том, что поддержка Запада уже на исходе.

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что если конфликт между Москвой и Киевом продолжится, Украина может лишиться большого числа территорий. Он также прогнозировал, что украинская армия будет разгромлена к октябрю.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США выделили Украине новый пакет военной помощи
Метрополитен-музей назвал Айвазовского армянским художником
Половина Севастополя осталась без света
Россиянам перечислили неочевидные симптомы гастрита
Россиянин из ревности попытался зарезать жену и расстрелять оппонента
Живой подарок подмосковных строителей начальнику попал на видео
Польский мэр пожаловался на взлом его телефона
В США предрекли восстание военных против Зеленского
В Карабахе зафиксировали нарушение прекращения огня
Sony заставили раскрыть все эксклюзивы PlayStation
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.