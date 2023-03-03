Экс-разведчик Риттер допустил восстание ВСУ против Зеленского из-за военных провалов

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут восстать против президента Владимира Зеленского из-за военных провалов. Такое развитие событий в интервью YouTube-каналу Judging Freedom допустил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

По его мнению, украинская армия уже проиграла в конфликте. Риттер отметил, что ВСУ обеспечены боеприпасами до лета, однако после этого страны НАТО не смогут восполнить запасы республики.

«Если Зеленский продолжит военные действия, <…> то ВСУ поднимут восстание против него, а Украине придется сдаться без каких-либо договоренностей», — предрек бывший разведчик.

Риттер также полагает, что украинский лидер неоднократно получал из США сигналы о том, что поддержка Запада уже на исходе.

Ранее экс-разведчик Риттер заявил, что если конфликт между Москвой и Киевом продолжится, Украина может лишиться большого числа территорий. Он также прогнозировал, что украинская армия будет разгромлена к октябрю.