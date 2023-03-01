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21:56, 1 марта 2023Мир

В США предупредили Украину о потере новых областей

Экс-разведчик США Риттер допустил потери новых областей Украины при продолжении конфликта

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль над большим числом своих территорий. Об этом он сообщил в беседе с YouTubе-каналом Rebirth of Communism.

Риттер подчеркнул, что Украина уже лишилась 20 процентов своей территории. Он допустил потери новых областей страны при продолжении боевых действий с Россией. «...Эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — предупредил он.

Экс-разведчик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы жителей страны стали беженцами. По его словам, страна лишилась инфраструктуры на триллионы долларов. Поэтому, по мнению Риттера, Киев не заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее Риттер назвал последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью. В таком случаю украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придет конец. «Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — отметил Риттер.

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Марина Совина
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