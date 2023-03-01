Экс-разведчик США Риттер допустил потери новых областей Украины при продолжении конфликта

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль над большим числом своих территорий. Об этом он сообщил в беседе с YouTubе-каналом Rebirth of Communism.

Риттер подчеркнул, что Украина уже лишилась 20 процентов своей территории. Он допустил потери новых областей страны при продолжении боевых действий с Россией. «...Эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — предупредил он.

Экс-разведчик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы жителей страны стали беженцами. По его словам, страна лишилась инфраструктуры на триллионы долларов. Поэтому, по мнению Риттера, Киев не заинтересован в продолжении конфликта.

Ранее Риттер назвал последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью. В таком случаю украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придет конец. «Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — отметил Риттер.