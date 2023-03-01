В США предупредили Украину о потере новых областей
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять контроль над большим числом своих территорий. Об этом он сообщил в беседе с YouTubе-каналом Rebirth of Communism.
Риттер подчеркнул, что Украина уже лишилась 20 процентов своей территории. Он допустил потери новых областей страны при продолжении боевых действий с Россией. «...Эта цифра может возрасти, если конфликт продолжится», — предупредил он.
Экс-разведчик отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли от 200 до 300 тысяч солдат, а миллионы жителей страны стали беженцами. По его словам, страна лишилась инфраструктуры на триллионы долларов. Поэтому, по мнению Риттера, Киев не заинтересован в продолжении конфликта.
Ранее Риттер назвал последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью. В таком случаю украинскому лидеру Владимиру Зеленскому придет конец. «Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — отметил Риттер.