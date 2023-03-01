Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придет конец в случае удара ВСУ по Приднестровью

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придет конец, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат нанести удар по Приднестровью. Такие последствия возможного шага Киева озвучил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

«Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — заявил экс-разведчик. Кроме того, он отметил, что также будут уничтожены здания Верховной Рады и Министерства обороны Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных веществ на границе с Приднестровьем. Утверждается, что в порты Одессы недавно доставили контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «калифорний-252».

В свою очередь глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных веществ. По его словам, дыма без огня не бывает.

Между тем в Киеве опровергли эту информацию.