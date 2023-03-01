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20:24, 1 марта 2023Мир

Экс-морпех США озвучил последствия возможных ударов ВСУ по Приднестровью

Экс-разведчик США Риттер: Зеленскому придет конец в случае удара ВСУ по Приднестровью
СюжетРакетные удары по Украине:
Скотт Риттер

Скотт Риттер. Кадр: Community Church of Boston / YouTube

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придет конец, если Вооруженные силы Украины (ВСУ) решат нанести удар по Приднестровью. Такие последствия возможного шага Киева озвучил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Rebirth of Communism.

«Я прогнозирую, что спустя 48 часов после его приказа о наступлении на республику он [Зеленский] умрет», — заявил экс-разведчик. Кроме того, он отметил, что также будут уничтожены здания Верховной Рады и Министерства обороны Украины.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных веществ на границе с Приднестровьем. Утверждается, что в порты Одессы недавно доставили контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «калифорний-252».

В свою очередь глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в непризнанной республике серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных веществ. По его словам, дыма без огня не бывает.

Между тем в Киеве опровергли эту информацию.

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Алина Гончарова
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