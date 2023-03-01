В Приднестровье высказались об угрозе провокации со стороны Киева

В МИД Приднестровья заявили, что серьезно отнеслись к угрозе провокации со стороны Киева

В Приднестровье серьезно отнеслись к угрозе возможной провокации со стороны Киева с использованием радиоактивных веществ. Об этом заявил глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, передает РИА Новости.

«Дыма без огня не бывает. Но это не означает, что ситуация находится в критической фазе или выходит из-под контроля. В какой-то степени акцент на этих возможных проблемах направлен на то, чтобы этих проблем не случилось», — сказал глава ведомства.

Игнатьев призвал жителей республики сохранять спокойствие и подчеркнул, что вопрос безопасности граждан и государства — это «то святая обязанность и задача многих из нас».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Киев готовит провокацию с использованием радиоактивных веществ на границе с Приднестровьем. Как утверждает представитель ведомства, в порты Одессы недавно доставили контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252».

В Киеве опровергли эту информацию, подчеркнув, что Украина «строго придерживается нераспространения ядерного оружия».