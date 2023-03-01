МИД России обвинил Украину в желании устроить провокацию в Приднестровье

МИД РФ заявил о возможной провокации Киева с радиоактивными материалами у Приднестровья

Москва призывает международные организации обратить внимание на данные, якобы свидетельствующие о подготовке провокации со стороны Украины. Она может произойти вблизи Приднестровья, речь идет об использовании радиоактивных веществ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова утверждает, что контейнеры, содержащие радиоактивное вещество «Калифорний-252», доставили в порты Одессы в середине февраля. По ее словам, об этом говорили и украинские блогеры. Дипломат в связи с этим обвинила украинское правительство в желании добиться эскалации конфликта.

«Призываем профильные международные организации обратить самое пристальное внимание на данную информацию. Предостерегаем киевский режим и его западных спонсоров от любых необдуманных действий, ставящих под угрозу жизни и здоровье тысяч мирных жителей», — отметила Захарова.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обстановка вокруг Приднестровья — «предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле».