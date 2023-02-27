Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:52, 27 февраля 2023Бывший СССР

В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье

Пресс-секретарь Песков: Кремль внимательно следит за обстановкой в Приднестровье

Фото: Vladislav Bachev / Reuters

Обстановка вокруг Приднестровья — предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация провоцируется извне, пишет РИА Новости.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — признался Песков.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границе с Украины и по периметру республики напряженной, но отметил, что реальной опасности для жителей нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Казахстан закрыл торговое представительство в России
Кремль высказался о следствии по убийству Бориса Немцова
В Грузии обнаружили тело утонувшей основательницы частного театра в Петербурге
Банки выдали россиянам меньше кредитов
Поджигателя полицейских машин и склада Росгвардии отправили в СИЗО
В ДНР заявили об успехах на авдеевском направлении
Россиян предупредили о распространенной ошибке при лечении насморка
Песков ответил на вопрос о Немцове
Власти рассказали о последствиях взрыва в жилом доме в Ульяновске
В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.