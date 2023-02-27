В Кремле рассказали о беспокойстве из-за ситуации в Приднестровье

Пресс-секретарь Песков: Кремль внимательно следит за обстановкой в Приднестровье

Обстановка вокруг Приднестровья — предмет пристального внимания и повод для беспокойства в Кремле, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, ситуация провоцируется извне, пишет РИА Новости.

«Естественно ситуация в Приднестровье является объектом нашего самого пристального внимания и поводом для нашей обеспокоенности», — признался Песков.

Ранее глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границе с Украины и по периметру республики напряженной, но отметил, что реальной опасности для жителей нет.