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11:32, 27 февраля 2023Бывший СССР

В Приднестровье назвали напряженной обстановку на границе с Украиной

Глава Приднестровья Красносельский назвал напряженной обстановку на границе с Украиной

Фото: Dmitri Lovetsky / АР

Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границе с Украины и по периметру республики напряженной, но отметил, что реальной опасности для жителей нет. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Предполагается, что провокация может стать ответом на наступление с территории республики российских войск.

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Алевтина Запольская
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