В Приднестровье назвали напряженной обстановку на границе с Украиной

Глава Приднестровья Красносельский назвал напряженной обстановку на границе с Украиной

Глава Приднестровья Вадим Красносельский назвал ситуацию на границе с Украины и по периметру республики напряженной, но отметил, что реальной опасности для жителей нет. Об этом сообщает его пресс-служба в Telegram.

Ранее Минобороны России сообщило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье. Предполагается, что провокация может стать ответом на наступление с территории республики российских войск.