Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Экс-советник Зеленского Арестович: Украина может захватить Приднестровье за три дня

Украина способна захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросят власти Молдавии. О готовности Киева к введению войск в регион заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит РИА Новости.

«Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — подчеркнул он.

По его словам, поводом для ввода войск могут стать заявления лидеров обеих стран о том, что Россия дестабилизирует ситуацию в регионе. Арестович добавил, что, по всей видимости, пока за помощью к Киеву не обращались.

Ранее Министерство обороны России предупредило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. По информации ведомства, провокация будет проведена якобы в ответ на наступление с территории республики российских войск. Отмечается, что Россия зафиксировала скопление личного состава и техники вблизи украинско-приднестровской границы. Кроме того, наблюдается развертывание артиллерии, а также участились случаи полетов беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Приднестровья.