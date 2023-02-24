Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:55, 24 февраля 2023Бывший СССР

Арестович заявил о готовности Украины захватить Приднестровье за три дня

Экс-советник Зеленского Арестович: Украина может захватить Приднестровье за три дня

Фото: Артем Кулекин / РИА Новости

Украина способна захватить Приднестровье за три дня, если об этом попросят власти Молдавии. О готовности Киева к введению войск в регион заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит РИА Новости.

«Только по решению молдавских властей мы можем помочь. У нас есть возможность. За трое суток это можно решить», — подчеркнул он.

По его словам, поводом для ввода войск могут стать заявления лидеров обеих стран о том, что Россия дестабилизирует ситуацию в регионе. Арестович добавил, что, по всей видимости, пока за помощью к Киеву не обращались.

Ранее Министерство обороны России предупредило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. По информации ведомства, провокация будет проведена якобы в ответ на наступление с территории республики российских войск. Отмечается, что Россия зафиксировала скопление личного состава и техники вблизи украинско-приднестровской границы. Кроме того, наблюдается развертывание артиллерии, а также участились случаи полетов беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией Приднестровья.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал отодвинуть угрозы для России до границ Польши
Премьер-министр Польши приехал в Киев
Медведев порассуждал о последующих за победой на Украине переговорах
Неизвестные облили краской здание Россотрудничества в Молдавии
Генсек НАТО прокомментировал план Китая по урегулированию конфликта на Украине
Сенатор отреагировал на план КНР по Украине словами о войне США против России
Названы лучшие упражнения для сжигания жира
В Британии объяснили отказ от поставок Украине истребителей
Турция ликвидировала на территории Сирии причастного к теракту в Стамбуле
В России отреагировали на план Китая по урегулированию украинского конфликта
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.