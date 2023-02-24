Минобороны предупредило о подготовке украинского вторжения в Приднестровье

Минобороны РФ предупредило, что Киев активизировал подготовку к вторжению в Приднестровье

Министерство обороны России в своем Telegram-канале предупредило, что Украина активизировала подготовку к вторжению в Приднестровье. По информации ведомства, провокация будет проведена якобы в ответ на наступление с территории республики российских войск.

Киевский режим активизировал подготовку к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику. Как сообщалось ранее, данная акция вооруженных сил Украины будет проведена в ответ на якобы наступление российских войск с территории Приднестровья Минобороны России

В министерстве отметили, что Россия фиксирует скопление личного состава и техники вблизи украинско-приднестровской границы. Кроме того, наблюдается развертывание артиллерии, а также участились случаи полетов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Приднестровья.

Ранее Минобороны России предупредило о подготовке Киевом провокации против Приднестровья, ее осуществят подразделения ВСУ с привлечением полка «Азов» (запрещенная в России террористическая организация).

По информации ведомства, в качестве предлога для вторжения планируется инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья. Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации.

Россия отреагирует на провокацию

Минобороны заявило, что провокация Киева несет угрозу миротворческому контингенту и пообещало отреагировать на любые попытки ее реализации.

Реализация планируемой провокации Украинских властей несет прямую угрозу российскому миротворческому контингенту, развернутому на законных основаниях в Приднестровье. Вооруженные Силы Российской Федерации адекватно отреагируют на готовящуюся провокацию украинской стороны Минобороны России

Новый глава правительства Молдавии Дорин Речан ранее призвал к эвакуации российских войск из Приднестровья и дальнейшей экономической и социальной интеграции жителей региона.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на высказывание молдавского премьера, подчеркнув, что Россия «продолжает выполнять свои соответствующие функции». «Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», — заявил он.

В Молдавии не считают военными инциденты в Приднестровье

Сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Кишинева Александр Фленкя в эфире интернет-канала Rlive выразил мнение, что инциденты в Приднестровье не носят военный характер. Его слова приводит ТАСС.

Инциденты, которые регистрируются в зоне безопасности, не носят военного характера. Кроме того, политические представители Кишинева и Тирасполя по переговорам даже в условиях нынешней ситуации на Украине способны встречаться и разговаривать друг с другом Александр Фленкя сопредседатель Объединенной контрольной комиссии от Кишинева

Он выразил мнение, что миротворческий контингент в республике следует заменить на гражданских наблюдателей, поскольку миссия уже выполнила задачи по сохранению стабильности в регионе.

Ранее министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заверил, что регион не является источником угроз как для Молдавии, так и для Украины. Он призвал прекратить любые военные манипуляции, связанные с Приднестровьем.

Игнатьев также рассказал, что в Молдавии начался процесс милитаризации. Министр отметил, что молдавская сторона в течение почти 30 лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и выводе соответствующих сил из региона.

