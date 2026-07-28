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15:23, 28 июля 2026Культура

Ваня Дмитриенко заявил о желании жениться и завести детей

Встречающийся с Анной Пересильд Ваня Дмитриенко признался, что хочет свадьбу и детей
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Певец Ваня Дмитриенко, который состоит в романтических отношениях с актрисой Анной Пересильд, высказался о своих взглядах на семью. Об этом артист рассказал во время трансляции на площадке Twitch.

Дмитриенко признался, что хотел бы сыграть свадьбу, но чтобы решение о браке пришло легко и без сомнений.

«Идеальная свадьба — которую ты принимаешь с легкостью. Когда нет восьмилетнего ожидания, предложения, когда ты там сомневаешься… Долгие сомнения — это уже как будто немного не про то», — поделился Дмитриенко.

Артист также рассказал, что хочет стать отцом и мечтает о троих детях. Однако, по словам артиста, для большой семьи важно иметь достаточный ресурс.

Ранее Ваню Дмитриенко окрестили глотком полезной субстанции. Критик подчеркнул, что ему удалось соединить несочетаемое — например, масштаб и нишевость.

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