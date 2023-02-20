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16:13, 20 февраля 2023Бывший СССР

В Приднестровье заявили о начале процесса милитаризации Молдавии

Глава МИД Приднестровья Игнатьев заявил, что в Молдавии начался процесс милитаризации

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Министр иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики (ПМР) Виталий Игнатьев заявил, что в Молдавии начался процесс милитаризации. Его слова передает РИА Новости.

«Ситуация, действительно, очень сложная, потому что действительно начался процесс милитаризации. И заявления мы слышим из уст политиков, чиновников, представителей парламента [Молдавии] милитаристского характера, очень недальновидные и опасные», — сказал он.

Министр отметил, что молдавская сторона в течение почти тридцати лет заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции и выводе соответствующих сил из ПМР. «Ситуация весьма тревожная, контекст тоже достаточно сложный», — считает Игнатьев. По его словам, единственным способом завершить операцию миротворцев является достижение окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования приднестровского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на заявление нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о демилитаризации ПМР и выводе оттуда российских миротворцев. Он подчеркнул, что Москва «продолжает выполнять свои соответствующие функции».

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Кристина Есикова
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