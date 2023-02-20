В Кремле ответили на слова молдавских властей о демилитаризации Приднестровья

Песков рекомендовал властям Молдавии осторожнее говорить о демилитаризации Приднестровья

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление нового премьер-министра Молдавии Дорина Речана о демилитаризации Приднестровья и выводе оттуда российских миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.

Он ответил на высказывание молдавского премьера, подчеркнув, что Россия «продолжает выполнять свои соответствующие функции». «Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма и весьма осторожными», — заявил Песков.

16 февраля парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с бывшим министром внутренних дел страны Дорином Речаном. Отмечалось, что кабинет министров был сформирован при поддержке правящей партии республики «Действие и солидарность».

Позднее Речан призвал к эвакуации российских войск из Приднестровья и дальнейшей экономической и социальной интеграции жителей региона.