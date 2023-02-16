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17:26, 16 февраля 2023Бывший СССР

В Молдавии утвердили новое правительство

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Дорином Речаном

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с экс-главой Министерства внутренних дел Дорином Речаном. Об этом сообщает РИА Новости.

Новое правительство было сформировано при поддержке правящей партии «Действие и солидарность». Речана и команду министров утвердили в должности премьер-министра страны голосами большинства депутатов. Как уточняет «Интерфакс», «за» из 101 члена парламента проголосовали 62 депутата.

Отмечается, что после назначения Речан предупредил о «сложных временах» и заявил о необходимости снизить риски, обеспечить безопасность в Молдавии, а также порядок и дисциплину в госучреждениях. «В этом отношении я буду действовать решительно, в соответствии с предоставленным мне мандатом», — подчеркнул он.

10 февраля, стало известно об отставке главы кабинета министров Молдавии Натальи Гаврилицы. Вскоре президент страны Майя Санду выдвинула нового кандидата на пост главы правительства республики. Им стал секретарь Высшего совета безопасности Молдавии Дорин Речан.

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Варвара Кошечкина
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