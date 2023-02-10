Премьер Молдавии Гаврилица подала в отставку

Премьер Молдавии Наталья Гаврилица объявила о решении уйти в отставку

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что уходит в отставку. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

«Проведя полтора года во главе правительства, пришло время объявить о моей отставке с этой должности. (...) Я ухожу с поста главы правительства с чувством выполненного долга и спокойным сердцем. Я полностью посвятила себя этой нелегкой миссии, порученной мне президентом Майей Санду и коллегами по партии», — заявила она на брифинге.

Также «Интерфакс» сообщает, что Гаврилица объявила об отставке правительства после консультаций членов кабинета министров с президентом Молдавии.

9 января Анастасия Табурчану ушла в отставку с поста пресс-секретаря правительства. Гаврилица уточнила, что тогда же свою должность оставил министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь. По ее словам, чиновники ушли с постов по личным причинам.