Родственница президента Молдавии ушла в отставку с поста в правительстве

Родственница президента Молдавии ушла в отставку с поста пресс-секретаря правительства

Родственница президента Молдавии Майи Санду Анастасия Табурчану ушла в отставку с поста пресс-секретаря правительства. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Госпожа Табурчану также подала в отставку», — заявила она. Гаврилица также объявила об отставке молдавского министра труда и социальной защиты Марчела Спатаря. По словам премьера, чиновники покинули должности по личным причинам. Министр отметил, что после отставки вернется к семье в Румынию. С аналогичной ситуацией столкнулась и Табурчану, которая работала вдали от родственников, отметила Гаврилица.

Уточняется, что бывший пресс-секретарь была назначена на должность в августе 2021 года. Табурчану — двоюродная сестра президента Молдавии, что стало причиной обвинения Санду в кумовстве со стороны представителей оппозиции.

Ранее в отставку ушел глава Министерства экономики Молдавии Сергей Гайбу для большей эффективности правительства. Его должность занял председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба. Согласно заявлению премьер-министра страны, были проведены консультации по вопросу более эффективной работы государственных учреждений.