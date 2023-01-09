Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:03, 9 января 2023Бывший СССР

Родственница президента Молдавии ушла в отставку с поста в правительстве

Родственница президента Молдавии ушла в отставку с поста пресс-секретаря правительства

Фото: Shutterstock

Родственница президента Молдавии Майи Санду Анастасия Табурчану ушла в отставку с поста пресс-секретаря правительства. Об этом сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица на пресс-конференции, передает ТАСС.

«Госпожа Табурчану также подала в отставку», — заявила она. Гаврилица также объявила об отставке молдавского министра труда и социальной защиты Марчела Спатаря. По словам премьера, чиновники покинули должности по личным причинам. Министр отметил, что после отставки вернется к семье в Румынию. С аналогичной ситуацией столкнулась и Табурчану, которая работала вдали от родственников, отметила Гаврилица.

Уточняется, что бывший пресс-секретарь была назначена на должность в августе 2021 года. Табурчану — двоюродная сестра президента Молдавии, что стало причиной обвинения Санду в кумовстве со стороны представителей оппозиции.

Ранее в отставку ушел глава Министерства экономики Молдавии Сергей Гайбу для большей эффективности правительства. Его должность занял председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба. Согласно заявлению премьер-министра страны, были проведены консультации по вопросу более эффективной работы государственных учреждений.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В больнице рассказали об остающемся в реанимации Михалкове
Китай вывел на орбиту исследовательский спутник «Шицзянь-23»
В Бразилии задержали 1,2 тысячи человек при ликвидации лагеря протестующих
В аэропортах Москвы произошла массовая задержка и отмена рейсов
Великобритания задумалась об отправке танков Challenger 2 на Украину
В ООН заявили о глубоком разочаровании в мировых лидерах
Стало известно о взрывах в Николаеве
У российского самолета вырвало дверь во время полета
В России обвалились продажи новых легковых автомобилей
Назван понижающий тягу к сладкому и вызывающий желание есть мясо продукт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.