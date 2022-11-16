Молдавский министр экономики ушел в отставку

Министр экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку ради эффективности правительства

Глава министерства экономики Молдавии Сергей Гайбу ушел в отставку, чтобы сделать правительство более эффективным, передает РИА Новости со ссылкой на слова премьер-министра страны Натальи Гаврилицы.

«Меня сегодня спросили, что происходит в правительстве, о слухах и спекуляции. Я повторяю, что у нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушел в отставку министр экономики Сергей Гайбу», — сказала Гаврилица.

Уточняется, что новым министром экономики Молдавии станет председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.

12 ноября министр иностранных дел и европейской интеграции страны Нику Попеску заявил, что Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. «У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро», — подчеркнул Попеску.