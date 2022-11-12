В Молдавии заявили о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро

В МИД Молдавии сообщили о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро

Молдавия, которая столкнулась с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, передает ТАСС.

«У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро», — подчеркнул Попеску.

По его словам, вопрос о предоставлении Молдавии очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров, которое состоится в Париже 21 ноября.

Ранее стало известно, что энергетическая компания «Молдовагаз» обратилась к потребителям с настоятельной просьбой оплатить долги за топливо — это необходимо для расчетов за поставки «Газпрома». Сумма задолженности за газ, поставленный до сентября текущего года включительно, на 6 ноября составляет 58,934 миллиона леев (примерно 3 миллиона долларов).