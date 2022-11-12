Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:46, 12 ноября 2022Бывший СССР

В Молдавии заявили о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро

В МИД Молдавии сообщили о необходимости финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Молдавия, которая столкнулась с экономическим и энергетическим кризисами, нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску, передает ТАСС.

«У нас очень сложная ситуация. Мы испытываем трудности в связи с сокращением поставок российского газа. Правительство стремится найти альтернативные поставки, однако Молдавия нуждается в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро», — подчеркнул Попеску.

По его словам, вопрос о предоставлении Молдавии очередного транша помощи будет обсуждаться на следующем совещании зарубежных доноров, которое состоится в Париже 21 ноября.

Ранее стало известно, что энергетическая компания «Молдовагаз» обратилась к потребителям с настоятельной просьбой оплатить долги за топливо — это необходимо для расчетов за поставки «Газпрома». Сумма задолженности за газ, поставленный до сентября текущего года включительно, на 6 ноября составляет 58,934 миллиона леев (примерно 3 миллиона долларов).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Эрдоган захотел поговорить с Зеленским о мирных переговорах Москвы и Киева
Белоруссия заявила о минировании украинскими военными приграничной территории
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 на борту
Херсон обесточило из-за поврежденной энергосистемы
В Германии высказались о включении российской гимнастки-чемпионки в сборную
Аварийные отключения энергоснабжения применены в пяти регионах Украины
В Минске заявили о нагнетающих тему миграционного кризиса Польше и Прибалтике
Эрдоган обвинил Запад и США в нападении на Россию
Эрдоган раскрыл детали последних переговоров с Путиным
Владелец бара раскрыл секрет успеха рестораторов в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.