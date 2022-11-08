Молдавия попросила своих граждан помочь оплатить поставки газа из России

«Молдовагаз» попросила потребителей газа оплатить долги для расчетов с «Газпромом»

Энергетическая компания «Молдовагаз» обратилась к потребителям с настоятельной просьбой оплатить долги за топливо — это необходимо для расчетов за поставки «Газпрома». Компания проинформировала граждан в пресс-релизе на своем сайте.

Сумма задолженности за газ, поставленный до сентября текущего года включительно, на 6 ноября составляет 58,934 миллиона леев (примерно 3 миллиона долларов). Из данной суммы 36,8 миллиона леев приходится на бытовых потребителей и 22,09 миллиона леев — на предприятия.

Молдавия должна оплатить использованное в октябре топливо до 20 ноября, в противном случае Россия прекратит поставки и может разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом». Также до указанной даты страна должна направить российской компании оплату половины стоимости газа, предназначенного на ноябрь.

Предыдущие поставки молдавская компания смогла оплатить при помощи правительства страны. Кабинет министров выделил ей кредит под залог газотранспортной системы Молдавии, чтобы исключить риск прекращения прокачки газа из России. Правительство направило резервные 800 тысяч евро на проведение аудита долга страны перед «Газпромом».

Тем не менее завершить в срок обещанный аудит Молдавия не успевает. Сообщалось, что страна просила «Газпром» отложить дату уплаты долга до 31 марта 2023 года. Предварительные итоги власти обещают огласить к концу января.