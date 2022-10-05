«Газпром» заявил о возможности разорвать контракт с Молдавией
«Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября, а также разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом». Об этом российская компания заявила в своем Telegram-канале.
Любые дальнейшие просьбы молдавской стороны компания намерена оформлять только в виде дополнений к контракту. 1 октября холдинг подтвердил поставку газа в Молдавию.
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Однако компания напомнила, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга».
Повышение цен
19 сентября компания «Молдовагаз» попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике поднять тариф на газ для жителей страны почти на треть — на 31,5 процента (26 675 леев или 82 637 рублей по текущему курсу).
Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен
Чебан уверен, что «запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством». В случае одобрения просьбы повысившиеся цены позволят «Молдовагазу» полностью компенсировать стоимость закупки газа.
Нашли замену
Ранее молдавская Energocom получила лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Теперь компания сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке.
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В свою очередь, Energocom зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине, отметил политик. Также молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania об аварийной поставке при необходимости. В лице Румынии Молдавия может найти замену России, которая является важным поставщиком газа для страны.
Реакция «Газпрома»
В сообщении российского гиганта отмечается, что в нынешнем году компания «Молдовагаз» не раз нарушала сроки оплаты за поставки, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок. В компании заявили, что «всегда с пониманием относятся к просьбам молдавской стороны» и регулярно удовлетворял ее запросы.
Сейчас «Газпром» может поставлять стране только 5,7 миллиона кубометров в сутки, что, по утверждению компании, объясняется ограничениями транзита через Украину.