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«Газпром» заявил о возможности разорвать контракт с Молдавией

«Газпром» заявил о возможности прекратить поставки газа в Молдавию в случае неоплаты

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

«Газпром» может полностью прекратить поставки газа в Молдавию в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября, а также разорвать контракт в любой момент из-за «грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности» «Молдовагазом». Об этом российская компания заявила в своем Telegram-канале.

Любые дальнейшие просьбы молдавской стороны компания намерена оформлять только в виде дополнений к контракту. 1 октября холдинг подтвердил поставку газа в Молдавию.

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«Газпром»

Однако компания напомнила, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга».

Повышение цен

19 сентября компания «Молдовагаз» попросила Национальное агентство по регулированию в энергетике поднять тариф на газ для жителей страны почти на треть — на 31,5 процента (26 675 леев или 82 637 рублей по текущему курсу).

Главным фактором, обусловившим необходимость этого шага, стало продолжающееся значительное повышение закупочных цен

Вадим Чебан Председатель правления «Молдовагаза»

Чебан уверен, что «запрос выполнен в строгом соответствии с законодательством». В случае одобрения просьбы повысившиеся цены позволят «Молдовагазу» полностью компенсировать стоимость закупки газа.

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Нашли замену

Ранее молдавская Energocom получила лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Теперь компания сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке.

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Андрей СпынуВице-премьер Молдавии

В свою очередь, Energocom зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине, отметил политик. Также молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania об аварийной поставке при необходимости. В лице Румынии Молдавия может найти замену России, которая является важным поставщиком газа для страны.

Реакция «Газпрома»

В сообщении российского гиганта отмечается, что в нынешнем году компания «Молдовагаз» не раз нарушала сроки оплаты за поставки, а также неоднократно обращалась за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок. В компании заявили, что «всегда с пониманием относятся к просьбам молдавской стороны» и регулярно удовлетворял ее запросы.

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Сейчас «Газпром» может поставлять стране только 5,7 миллиона кубометров в сутки, что, по утверждению компании, объясняется ограничениями транзита через Украину.

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Юлия Мискевич
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