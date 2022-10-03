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Молдавия нашла замену российскому газу

Вице-премьер Молдавии Спыну: страна сможет закупать газ на румынском рынке

Фото: Stefan Sauer / Globallookpress.com

Молдавская Energocom получила лицензию от Румынского национального агентства по регулированию энергетики. Теперь компания сможет закупать и продавать природный газ на румынском рынке, написал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в своем Telegram.

Energocom также зарегистрирована на региональной платформе бронирования и имеет доступ к газохранилищам на Украине, отметил он. Кроме того, молдавская Moldelectrica подписала соглашение с Transelectrica Romania об аварийной поставке при необходимости. «Шаг за шагом мы повышаем уровень энергетической безопасности нашей страны», — заявил Спыну.

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В лице Румынии Молдавия может найти замену России, которая является важным поставщиком газа для страны. Однако 1 октября «Газпром» заявил о праве разорвать контракт с Молдавией из-за исторического долга за газ.

Между тем цена на газ из России для Молдавии с 1 октября снизилась до 1031 долларов за тысячу кубометров — это почти в два раза меньше текущей стоимости. При этом в конце сентября стало известно, что Молдавия начала готовиться к прекращению поставок газа из России. Власти страны намерены закупать газ на рынке у других поставщиков.

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Платон Щукин
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