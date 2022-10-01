«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубометров в октябре

Российская компания «Газпром» подтвердила, что поставит газ в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубометров в октябре этого года. Об этом пишет ТАСС.

Тем не менее, холдинг напомнил, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга».

При этом ранее компания обвинила Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей.