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«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию

«Газпром» подтвердил поставку газа в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубометров в октябре
Начало событий в новости «Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Российская компания «Газпром» подтвердила, что поставит газ в Молдавию в объеме 5,7 миллионов кубометров в октябре этого года. Об этом пишет ТАСС.

Тем не менее, холдинг напомнил, что может в любой момент расторгнуть договор с этой страной из-за «отсутствия соглашения об урегулировании исторического долга».

При этом ранее компания обвинила Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей.

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Алевтина Запольская
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