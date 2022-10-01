«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении договора

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении пунктов договора по срокам оплаты поставок газа

«Газпром» обвинил Молдавию в нарушении пунктов контракта по срокам оплаты за поставки газа. С таким заявлением компания выступила в Telegram.

Помимо задержек в оплате, «Газпром» предъявил претензии молдавской стороне по поводу предыдущих задолженностей. «Одновременно по вине молдавской стороны до сих пор не заключено соглашение об урегулировании исторической задолженности за поставленный газ в предыдущие годы», — говорится в заявлении компания.

Из-за невыполнения пунктов договора «Газпром» «имеет право в любой момент расторгнуть действующий контракт», предупредили в компании. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в свою очередь заявлял, что страна нашла способ расплатиться с российским «Газпромом» за газ, поставленный в августе.

В октябре Молдавия, которая заключила пятилетний контракт о поставках газа с «Газпромом», начала меньше платить за топливо. Председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар за тысячу кубометров. В начале сентября Чебан заявлял, что закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Молдавию, составит 1882,78 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, цена на голубое топливо упала на 45 процентов.