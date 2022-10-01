Молдавия начала платить за газ меньше

Председатель правления «Молдовагаза» Чебан заявил о цене в $1031 за тысячу кубометров газа

Молдавия, которая заключила пятилетний контракт о поставках газа с «Газпромом», начала меньше платить за топливо. Об этом сообщает председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram.

Как сообщает Чебан, закупочная цена энергоносителя составит 1031 доллар за тысячу кубометров. В начале сентября Чебан заявлял, что закупочная стоимость природного газа, поставляемого в Молдавию, составит 1882,78 доллара за тысячу кубометров. Таким образом, цена на голубое топливо упала на 45 процентов.

«Поставки природного газа в Республику Молдова, суточным объемом в 5,7 миллиоа кубов, идут в штатном режиме», — отметил председатель правления «Молдовагаза».

Ранее стало известно, что Молдавия нашла способ расплатиться с российским «Газпромом» за газ, поставленный в августе. План состоит в том, что молдавское государственное предприятие «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 миллионов кубометров газа за 16,6 миллиона долларов. Это позволит заплатить «Газпрому» аванс за уже полученное топливо. Газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит 1458,92 доллара за тысячу кубометров, для второго — 1881 доллар, его планируется закупить в сентябре.

