Молдавия нашла способ расплатиться с «Газпромом»

Молдавский «Энергоком» закупит газ у «Молдовагаза», чтобы заплатить «Газпрому» аванс

Молдавия нашла способ расплатиться с российским «Газпромом» за газ, поставленный в августе. Об этом рассказал вице-премьер страны Андрей Спыну в Telegram.

План состоит в том, что молдавское государственное предприятие «Энергоком» закупит у газораспределительной компании «Молдовагаз» 10 миллионов кубометров газа за 16,6 миллиона долларов. Это позволит заплатить «Газпрому» аванс за уже полученное топливо. Газ будет храниться в Румынии. Цена газа для первого транша составит 1458,92 доллара за тысячу кубометров, для второго — 1881 доллар, его планируется закупить в сентябре.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан говорил о нехватке денег для авансового платежа. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца. Компания тогда просила об отсрочке.

В октябре прошлого года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается каждый месяц и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В результате тарифы для населения за последний год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.