Молдавия предупредила о нехватке денег для «Газпрома»

«Молдовагаз»: Молдавия не сможет внести авансовый платеж «Газпрому» в августе

В августе Молдавия не сможет внести «Газпрому» авансовый платеж за газ, об этом рассказал председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан, передает «Интерфакс». В компании уточнили, что на это не хватает денег.

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — признал Чебан. Он добавил, что компания уже попросила поставщика об отсрочке, но ответа пока не получила. Согласно условиям договора, аванс необходимо заплатить до 20-го числа каждого месяца.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен — в частности, за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз.

В свою очередь, вице-премьер страны Андрей Спыну говорил, что если «Газпром» прекратит поставки газа, если контракт с «Молдовагазом» будет разорван, то и непризнанное Приднестровье останется без газа.