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Санду заявила о шестикратном росте цен на газ за последний год в Молдавии

Президент Молдавии Санду: за последний год стоимость газа в Молдавии выросла в шесть раз

Фото: Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что из-за кризисных явлений страна столкнулась с серьезным ростом цен, в частности за последний год стоимость газа для бытовых потребителей выросла в шесть раз. Об этом глава государства написала в Facebook (запрещенная в России социальная сеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

По словам Санду, в настоящее время жители страны готовы «пожертвовать» демократией ради безопасности и «сытого желудка». В связи с этим необходимо срочно принять решения, которые остановят рост цен, а также снимут с граждан необходимость «выбирать между хлебом и свободой».

«Возможно, ни одна страна так не пострадала, как Молдавия, от роста цен и неопределенности в отношении поставок энергоресурсов. Сегодня наши люди уже платят за газ цену в шесть раз больше, чем в прошлом году», — написала она после круглого стола, организованного британским журналом The Economist.

В мае в Кишиневе прошли протестные акции. Протестующие призывали к отставке президента страны Майи Санду. Граждане выражали недовольство ростом цен на продукты и газ, инфляцией и давлением на оппозиционных политиков.

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Варвара Кошечкина
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