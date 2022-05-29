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В Кишиневе протестующие призвали к отставке Санду

В Кишиневе протестующие призвали к отставке президента Майи Санду

Фото: Дмитрий Терехов / РИА Новости

В Кишиневе протестующие собрались возле здания парламента и призвали к отставке президента страны Майи Санду. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что митинги в Молдавии продолжаются уже вторую неделю. Протестующие выражают недовольство ростом цен на продукты и газ, инфляцией и давлением на оппозиционных политиков.

24 мая антикоррупционная прокуратура задержала бывшего президента Игоря Додона на 72 часа. Его подозревают в государственной измене, а также инкриминируют коррупционные преступления. По мнению самого Додона, дело в отношении него было сфабриковано по заказу Санду. 26 мая суд в Кишиневе отправил Додона под домашний арест на 30 суток.

Санду, в свою очередь, призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела бывшего главы государства. Политик потребовала выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий, и выразила надежду, что прокуратура «не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе».

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Валентина Шварцман
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