Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела Додона

Президент Молдавии Санду призвала проверить ход расследования дела Додона

Президент Молдавии Майя Санду призвала прокуратуру к справедливому расследованию дела бывшего главы государства Игоря Додона, обвиняемого в государственной измене и коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства призвала проверить ход расследования и выяснить, каким образом в СМИ попали фотографии со следственных мероприятий. По словам Санду, объяснения Антикоррупционной прокуратуры о том, что фото слили адвокаты Додона, ее не удовлетворили. Она таке отметила, что сама узнала о расследовании из прессы.

Глава государства подчеркнула, что прокуроры должны строго придерживаться рамок закона. «Я очень надеюсь, что прокуратура не занимается политическими играми ни по заказу, ни по собственной инициативе, потому что это приведет к дальнейшей дискредитации прокуратуры, системы юстиции и нашего европейского будущего», — заявила она.

