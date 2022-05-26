Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду

Додон заявил, что дело против него сфабриковали по заказу президента Санду

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы государства Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Додон назвал низкими обвинения в предательстве родины. «Странно и низко слышать, что я предал родину, в то время как сейчас все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовет сюда НАТО», — цитирует политика Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Что касается обвинения в незаконном обогащении, то, по словам Додона, такие дела заводят «на всех, кто неугоден власти». Экс-президент заявил, что его уголовным делом занимаются 53 прокурора, такое происходит впервые в истории Молдавии.

«Первая цель всего этого — отвести внимание граждан от реальных проблем. Вторая цель — ликвидация оппозиционных сил. Третья цель — сломить меня психологически, но я не сдамся», — заключил Додон.

26 мая суд отправил бывшего президента под домашний арест на 30 суток.