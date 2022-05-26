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Додон назвал уголовное дело против него заказом Санду

Додон заявил, что дело против него сфабриковали по заказу президента Санду

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что уголовное дело против него сфабриковано по заказу действующего главы государства Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС.

Додон назвал низкими обвинения в предательстве родины. «Странно и низко слышать, что я предал родину, в то время как сейчас все госучреждения наводнили иностранные советники. Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовет сюда НАТО», — цитирует политика Telegram-канал «Sputnik Молдова».

Что касается обвинения в незаконном обогащении, то, по словам Додона, такие дела заводят «на всех, кто неугоден власти». Экс-президент заявил, что его уголовным делом занимаются 53 прокурора, такое происходит впервые в истории Молдавии.

«Первая цель всего этого — отвести внимание граждан от реальных проблем. Вторая цель — ликвидация оппозиционных сил. Третья цель — сломить меня психологически, но я не сдамся», — заключил Додон.

26 мая суд отправил бывшего президента под домашний арест на 30 суток.

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София Сарджвеладзе
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